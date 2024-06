In Aue ist noch nicht Schluss: Özkan nicht der letzte Neuzugang

Can Özkan (24) ist einer der Neuzugänge des FC Erzgebirge Aue. © imago/Ulrich Hufnagel

Und das nicht nur in vorgegebenen Zeitfenstern. Sie geben Auskunft zum Beispiel über den neuen Kader - auch wenn natürlich nicht alles verraten werden kann. Aber: Es wird noch etwas passieren. Can Özkan (24) war nicht der letzte Neuzugang.

In nicht einmal zwei Wochen erfolgt der Trainingsauftakt zur neuen Saison. Bis dahin werden die Veilchen auf alle Fälle noch Vollzug in Sachen Neuzugängen melden.

Bisher ist es ausgeglichen, sechs Abgängen stehen sechs Neuverpflichtungen gegenüber. Wobei - und so ehrlich muss man sein - nur die Abgänge von Marco Schikora (29) und Tim Danhof (27) schmerzen.

Beide wollten in die 2. Bundesliga. Was zumindest bei Schikora nicht ganz so geklappt hat. Er blieb in der 3. und folgte den Verlockungen des SV Sandhausen. "Er hat nicht nur defensive Stärken, sondern überzeugt auch mit seinem Willen und seinen Führungsqualitäten. Er wird uns Stabilität verleihen", so SVS-Sportchef Matthias Imhof (56) bei dessen Vorstellung.

Im Badischen trifft Schikora übrigens auch Dominic Baumann (29) wieder, mit dem er bereits beim FSV Zwickau zusammenspielte. Baumann kommt vom Absteiger Halle.