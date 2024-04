Jakobs erstes Aue-Tor im 30. Spiel: Seine Belohnung war Ruhe und Schlaf!

Sein 30. Spiel hat er also mit seinem Premieren-Treffer gekrönt.

Richtig durchgestartet ist der Mann auf der linken Seite der Viererkette erst in dieser Saison, auf 26 Einsätze kommt er bisher.

Seit Januar 2023 ist Jakob im Erzgebirge, kam damals vom Karlsruher SC aus der 2. Liga . Durch einen Sehnenriss gleich nach seiner Ankunft kam er nur auf vier Spiele in der Rückrunde der Vorsaison.

"Du trainierst am Freitag hier noch bei acht, neun, zehn Grad und dann kommst du raus: 25 Grad und pralle Sonne. Das ist schon etwas anderes, gewöhnungsbedürftig", lachte Jakob.

Für die Zuschauer war es herrlich. 25 Grad, Sonne, kaum Wolken am Himmel. Da macht Fußballschauen Spaß. Für die Spieler war es eine Umstellung.

Für Kilian Jakob war es am vergangenen Samstag viel zu heiß. © picture point/Sven Sonntag

Doch auch so war er der entscheidende Mann, denn er sorgte für die Ampelkarte von Freiburgs Hamadi Al-Ghaddioui (33). Er ging am SC-Strafraum resolut in einen Zweikampf, räumte seinen Gegenspieler mit ab.

"Da stehen vier Schiedsrichter da und keiner sieht ein Foul", monierte SCF-Trainer Thomas Stamm nach dem Spiel. Al-Ghaddioui (52.) regte sich so sehr darüber auf, dass er bereits mit Gelb verwarnt runtermusste.

"Natürlich gehe ich da mit Tempo rein, spiele den Ball. Das ist eine 50:50-Situation. Das musste der Schiri entscheiden. Er hat es nicht als Foul gesehen, war gut für uns", grinste Jakob.

Zehn Minuten später kam dann seine große Szene. Ein Zuspiel von Tim Danhof (26) wurde abgefälscht. Jakob nahm aus 20 Metern mit links Maß und wuchtete die Kugel ins Netz.

"Der kam perfekt, ich habe einfach mal abgezogen. Dass er dann noch ein bisschen abgefälscht wurde, war natürlich auch Glück", erinnerte er sich. "Wenn es spielerisch nicht so läuft im Strafraum, muss man halt auch mal schießen."

Damit hat er sich und sein Team belohnt. Und wie hat er sich selbst belohnt am Abend? "Mit Ausruhen und Schlafen, ich hatte noch Krämpfe. Die Wärme hat geschlaucht."