Kaderplanung trotz offener Trainerfrage: Aues unorthodoxes Vorgehen überrascht

Aue - Mit dem Beginn der Spielergespräche, wie es kürzlich unter anderem Erik Majetschak (26), Erik Weinhauer (25) oder Louis Lord (22) gegenüber TAG24 bestätigt hatten, nimmt die Kaderplanung beim FC Erzgebirge erste konkrete Züge an. Eine zentrale Stelle klammern die sportlich Verantwortlichen um Sportvorstand Jens Haustein (58) und Kaderplaner Steffen Ziffert (61) zunächst aus: den Cheftrainer.

Aue-Sportvorstand Jens Haustein (58) ließ sich bei der Trainerfrage nicht festnageln. © PICTURE POINT / S.Sonntag

"Für die neue Saison ist vieles denkbar und wir prüfen alle Varianten. Intern wie extern. Im Moment sind Khvicha Shubitidze und Enrico Kern (übernahmen am 5. April interimsweise für die entlassenen Christoph Dabrowski und Lars Fuchs, Anm. d. Red.) in der Trainerverantwortung, sie haben unser Vertrauen und der Landespokal bleibt ein wichtiges sportliches Ziel", erklärte Haustein am Dienstag auf Nachfrage.

Die Gespräche zur Planung über die Saison hinaus liefen demnach parallel. "Wenn es Spruchreifes zu vermelden gibt bei Personalien, werden wir es bekannt geben. Das gilt für den Kader wie auch für die Trainerposition", gibt Haustein zu verstehen. Man wolle jedenfalls nichts übers Knie brechen.

Dass die Trainerposition und eine mögliche Neubesetzung des Sportdirektors derzeit bei den Veilchen nicht die höchste Priorität besitzen, deckt sich mit Informationen, die TAG24 aus Beraterkreisen erhielt.

Demnach wurde auf Vorschläge für jene Positionen geäußert, dass Neuverpflichtungen auf diesen Positionen im Moment keine Rolle spielten.