Wäre das Aus von 1860 München in der 3. Liga die Chance für Erzgebirge Aue?

München/Aue - Im beschaulichen Wattens staunten die Zuschauer des Regionalligaspiels der WSG Tirol Juniors gegen den SV Fügen im Mai vergangenen Jahres nicht schlecht, als plötzlich Musik-Ikone Phil Collins auf der Tribüne Platz nahm. Der heute 75-Jährige, einst legendärer Drummer bei Genesis, wollte seinem Sohn Mathew (21) zusehen.

Matthew Collins (21, r.) spielt derzeit in Österreich. Er soll im Sommer zu 1860 München wechseln. © IMAGO/GEPA pictures

Möglicherweise sorgt Phil Collins künftig im Grünwalder Stadion in München für reichlich Glamourfaktor. Mathew Collins gilt als möglicher Zugang beim TSV 1860 - doch in welcher Liga der 21-Jährige dann spielen wird, ist offen. Dem deutschen Meister von 1966 droht der Absturz in die Regionalliga.

Bis Mittwoch um 17 Uhr müssen die Löwen mit einer Summe von 2,7 Millionen Euro ihre Liquidität beim DFB nachweisen. Noch ist nicht klar, ob der umstrittene Investor Hasan Ismaik (48) im Dauerzwist mit dem Mutterverein um Präsident Gernot Mang (57) einmal mehr bereit ist, die finanzielle Lücke zu schließen.

Sollte sich Ismaik weigern, müsste der angeschlagene Münchner Traditionsverein zum zweiten Mal nach 2017 den bitteren Gang in die Viertklassigkeit antreten.

Wie es dann weitergeht, weiß aktuell keiner. Angeblich besitzen nur acht Spieler aus dem Drittligakader auch Verträge für die Regionalliga.

Immerhin: Laut Bild würde Mathew Collins von Austria Salzburg aus der zweiten österreichischen Liga so oder so nach München wechseln. Der Mittelfeldspieler absolvierte bereits ein Probetraining in Giesing.