Keine Chance beim Bundesligist: Aue verliert gegen Köln

Köln hätte in der Folge durch Florian Kainz (27.) nachlegen können, während die Veilchen bis zur Pause nur einmal gefährlich wurden. Omar Sijaric (43.) traf nach Vorlage von Kilian Jakob neben den rechten Pfosten.

FCE-Coach Pavel Dotchev konnte eine Woche vor dem Ligastart endlich wieder auf Angreifer Marcel Bär zurückgreifen, der in den beiden vorigen Testspielen gegen Jena und Chemie Leipzig noch verletzungsbedingt gefehlt hatte. Auch Martin Männel kehrte wieder zwischen die Pfosten zurück und bekam gegen offensivstarke Geißböcke gleich ordentlich zu tun.

Nach dem Seitenwechsel tauschte Kölns Coach Steffen Baumgart bis zur 60. Minute seine Mannschaft außer Keeper Marvin Schwäbe komplett aus. Sein Gegenüber Pavel Dotchev wartete bis zur 73. Minute, ehe auch er die ersten acht Wechsel vollzog und kurz darauf noch zwei Mal nachlegte.

In der etwas zähen zweiten Halbzeit spielte der Bundesligist die Führung locker herunter und hatte mit Sargis Adamyan (70.), der an den rechten Pfosten traf, noch die beste Möglichkeit.

Am Sonntagvormittag (11 Uhr) treten die Veilchen zu ihrer Generalprobe bei Zweitligist Fortuna Düsseldorf an. Die Partie auf einem Trainingsplatz im Arena-Sportpark in Düsseldorf findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.