21.08.2023 16:42 Knieverletzung! Aue-Spieler Rosenlöcher fällt vorerst aus

Der FC Erzgebirge Aue wird in den kommenden Spielen auf Linus Rosenlöcher (22) verzichten müssen. Er verletzte sich am Sonntag gegen Essen am Knie.

Aue - Der Fußball-Drittligist FC Erzgebirge Aue muss vorerst auf Linus Rosenlöcher verzichten. Linus Rosenlöcher (22) wurde sofort am rechten Knie verarztet. Nun fällt er vorerst aus. © picture point/Sven Sonntag Der Verteidiger zog sich beim 1:1 bei Rot-Weiss Essen am Sonntagabend eine Knieverletzung zu. Das teilte der Club am Montag nach einer in Essen durchgeführten MRT-Untersuchung mit, ohne genauer auf die Blessur einzugehen. Es handele sich jedoch "glücklicherweise um keine schwerwiegendere Verletzung".

Der 22-Jährige wird Aue somit am Mittwoch gegen den SV Sandhausen und wohl auch am Samstag beim VfB Lübeck nicht zur Verfügung stehen. Rosenlöcher war in Essen im Rasen hängengeblieben und musste noch vor der Halbzeit ausgewechselt werden. FC Erzgebirge Aue Aue-Coach Dotchev setzt mit Schädlich und Elsner auf die Jugend Für Rosenlöcher rückte Winter-Neuzugang Kilian Jakob (25) auf die linke Abwehrseite. Tabelle 3. Liga POS VEREIN Sp. +/- Pkt. 1 TSV 1860 München 2 5:0 6 2 FC Viktoria Köln 1904 2 5:2 6 3 SpVgg Unterhaching 2 4:3 4 4 SSV Jahn Regensburg 2 3:2 4 5 FC Erzgebirge Aue 2 2:1 4 6 BV Borussia 09 Dortmund II 2 1:0 4 6 SV Sandhausen 1916 2 1:0 4 8 FC Ingolstadt 04 2 4:1 3 9 Arminia Bielefeld 2 5:3 3 10 SG Dynamo Dresden 2 3:2 3 11 Hallescher FC 2 2:5 3 12 VfB Lübeck 2 2:2 2 13 SSV Ulm 1846 2 3:4 1 14 1. FC Saarbrücken 2 2:3 1 14 Rot-Weiss Essen 2 2:3 1 16 SC Freiburg II 2 1:2 1 17 SV Waldhof Mannheim 2 2:4 1 18 MSV Duisburg 2 1:4 1 19 SC Preußen Münster 2 0:4 1 20 SC Verl 2 2:5 0 Die Tabelle der 3. Liga hat folgende Bedeutung: Wer am Ende der Saison auf Platz 1 steht, ist Drittliga-Meister und steigt in die 2. Liga auf. Auch der Zweite steigt direkt auf. Platz 3 spielt mit dem drittletzten Platz der 2. Bundesliga um Aufstieg oder Verbleib in der Liga.

Titelfoto: picture point/Sven Sonntag