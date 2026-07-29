29.07.2026 05:55 "Werde immer probieren, das Vertrauen zurückzuzahlen" - Aber Aue-Keeper Uhlig darf Fehler machen!

Der FC Erzgebirge Aue hat seine Torhüterfrage geklärt. Max Uhlig wird die neue Nummer eins.

Von Michael Thiele

Aue - Die Torhüterfrage beim FC Erzgebirge Aue ist seit dem Wochenende beantwortet und letzte Zweifel sind beseitigt. Max Uhlig (19) erhält das Vertrauen als neue Nummer eins und wird in dieser Position aufgebaut. Ja, aufgebaut. Nominell ist er es schon, leistungstechnisch dagegen hat der erst 19-Jährige noch einen Weg vor sich, was in dem jungen Alter und bei bisher nur marginaler Pflichtspielerfahrung das Normalste der Welt ist.

Gerade bei hohen Bällen - wie hier beim 0:1 durch Schalkes Moussa Sylla (26) - hat Max Uhlig (19) noch ein paar Probleme. © IMAGO/Frank Kruczynski "Man hat gesehen, dass er noch jung ist und ihm Erfahrung fehlt, besonders bei Standards und dem Spiel mit dem Ball. Der Junge macht Hoffnung. Deswegen steht er im Tor und er darf auch Fehler machen. Das gehört dazu. Es war ein ordentliches Spiel, aber nicht hundertprozentig zufriedenstellend", hatte Cheftrainer Khvicha Shubitidze (51) ein Fazit gezogen, das weder Schwarz noch Weiß war. Ähnliche Worte wählte er bereits nach der Generalprobe gegen Schalke 04 (2:4): "Es gab ein paar gute Geschichten, aber ein paar Dinge, gerade im Spiel mit Ball, die man besser machen kann." Uhlig zeigte gerade in der ersten Halbzeit mit richtig starken Paraden, was in ihm steckt. Die Strafraumbeherrschung bei Standards war wiederum ein Thema, das den Keeper selbst am meisten grämte. FC Erzgebirge Aue "Das war heute nicht gut genug": Shubitidzes hartes Urteil über seine "Schülermannschaft" "Gerade das zweite Gegentor nach einer Ecke nehme ich ein bisschen mit auf meine Kappe", zeigte sich Uhlig selbstkritisch.

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