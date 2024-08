Kreuzbandriss! Mit Özkan fällt der nächste Aue-Spieler monatelang aus

Aue - Die nächste Hiobsbotschaft aus dem Veilchen-Lazarett: Can Özkan (24) vom FC Erzgebirge Aue hat sich am Mittwoch im Training ohne gegnerische Einwirkung das Kreuzband im linken Knie gerissen und wird monatelang ausfallen. Dies ergab eine Untersuchung, die am Donnerstagvormittag in Halle vorgenommen wurde.