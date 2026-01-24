Lord-Patzer, Pepic-Traumtor und Malone-Rot: Dotchevs Ulm schießt Aue ab

Aue - Die Rückkehrer Pavel Dotchev und Mirnes Pepic schocken mit ihrem SSV Ulm den FC Erzgebirge Aue ! Die Hausherren erlebten einen komplett gebrauchten Samstagnachmittag mit folgenschwerem Torwartfehler, inakzeptabler Roter Karte und einem Traumtor von Pepic, was vor 6838 Zuschauern in einem enttäuschenden 0:3 (0:0) mündete.

Bittere Niederlage am Samstag für die Veilchen! © picture point/Sven Sonntag

Der Ausgang war nach der ersten Halbzeit so nicht zu erwarten, denn da machten die Veilchen das Spiel. Eric Uhlmann schickte Günther-Schmidt (7.) in die Tiefe und der schien davon zu profitieren, dass der herausgeeilte Ulmer Keeper Max Schmitt nicht entscheidend klären konnte. Günther-Schmidt wollte nachsetzen, da kam Marcel Seegert von der Seite angesprungen, grätschte zuerst gegen den Ball, traf dann aber auch voll seinen Gegenspieler - mit gravierenden Folgen.

Nach zwölf Minuten war Schicht im Schacht für Günther-Schmidt und Jens Härtel wie in Rostock zu einem frühen verletzungsbedingten Wechsel gezwungen.

Der war kaum vollzogen, da bot sich Marcel Bär (13.) die Gelegenheit, aber wieder tackelte Seegert das Leder in höchster Not weg. Die Spatzen spielten sehr verhalten und abwartend. Aue machte das Spiel, gewann deutlich mehr Zweikämpfe und hatte mehr Ballbesitz. Woran es haperte, war der letzte Pass, der zu ungenau kam oder aber der Laufweg dazu stimmte nicht.

Wenn von den Gästen mal was zu sehen war, dann nach schneller Überbrückung des Mittelfeldes. So hatte Niklas Kölle (34.) die Führung auf dem Fuß und drosch das Leder links über das Dreiangel.

Max Brandt (35.) direkt mit der nächsten Gelegenheit, doch bei der anschließenden hatte Pascal Fallmann den Braten gerochen, spritzte in die kurz ausgeführte Variante hinein und schickte Mika Clausen auf die Reise. Der lief allein auf Schmitt zu, setzte den Ball rechts am Keeper aber auch knapp am Tor vorbei.