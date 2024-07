Letzter öffentlicher Test nach BVB-Spiel: Aue trifft auf Regionalligisten Jena

Aue - Am Samstag, um 14 Uhr, gibt's die letzte Gelegenheit für Fans, um sich vor dem Saisonstart gegen Hannover 96 II. nochmal ein Bild von den Veilchen zu machen! Während die Generalprobe gegen RB Leipzig am Freitag hinter verschlossenen Toren stattfindet, heißt es zum Testspiel gegen Carl Zeiss Jena in Beierfeld: Hier ist der FC Erzgebirge hautnah zu erleben.