Letzter Test für Aue, wenn Frau Holle auch mitspielt

Aue-Bad Schlema - Generalprobe ja, nein, vielleicht? Die Veilchen bestreiten am frühen Freitagnachmittag gegen Rot-Weiß Erfurt ihr letztes Testspiel vor dem Drittligaauftakt - wenn Frau Holle mitspielt. Wegen der bereits einsetzenden Schneefälle geht der Blick immer wieder auf Trainingsplatz zwei am Erzgebirgsstadion.

Der Trainingsplatz in Aue vor dem Test am Montag gegen Union. Ob am Freitag gespielt werden kann, entscheidet sich in der Nacht. © Imago/Matthias Koch

Der wird zwar kontinuierlich beräumt, um auch das Mannschaftstraining zu gewährleisten.

Entscheidend ist aber, wie viel an Neuschnee über die Nacht fällt. "Deswegen wird es Freitagmorgen gegen 8 Uhr eine Platzbegehung geben", erklärt FCE-Pressesprecher Lars Töffling (56).



Auf die Stadionbrigade kommt also wie zum Trainingsauftakt und dem Union-Testspiel wieder allerhand Arbeit zu, damit Jens Härtel (56) seine Jungs optimal für den Rückrundenstart am 17. Januar bei Hansa Rostock vorbereiten kann.

Die Generalprobe dient unter anderem als Standortbestimmung für die Torhüter. Kehrt Martin Männel (37) zwischen die Pfosten zurück oder hat einer der beiden Konkurrenten Louis Lord (22) und Max Uhlig (19) die Nase vorn?