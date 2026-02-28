Heimspiel gegen Osnabrück: Vorne trifft Bär, aber ist Aue hinten ganz dicht?

Aue - Erster Sieg im vierten Anlauf? Christoph Dabrowski (47) sprach vor dem Heimspiel am Sonnabend gegen den VfL Osnabrück schonungslos an, was besser werden muss, damit Erzgebirge Aue im vierten Spiel unter dem neuen Coach den ersten Rückrundensieg einfährt.

Christoph Dabrowski (47) wartet auf seinen ersten Sieg als FCE-Coach. © PICTURE POINT / S. Sonntag

"Die zwei Standardgegentore gegen Cottbus haben mich kolossal geärgert. Das habe ich der Mannschaft gegenüber in der Nachbereitung zum Ausdruck gebracht, weil das spielentscheidende Situationen sind, wo wir uns um den Lohn unserer harten Arbeit bringen", grantelte Dabrowski noch immer mit dem späten 1:2 gegen Energie.

Er hatte die Veilchen nach dem katastrophalen Jahresauftakt (drei Niederlagen in Serie) von Jens Härtel (56) übernommen und etwas stabilisiert bekommen. Die zwei Remis gegen Saarbrücken und Viktoria Köln waren ein Anfang.

Dann kam es zum Ostderby, wo sich haargenau das einmal mehr bewahrheitete, was sich wie ein roter Faden durch die Saison zieht und Dabrowski richtigerweise bei seiner Vorstellung Anfang Februar auch angeführt hatte: Aue ist hinten bei Standards nicht ganz dicht.

Gegen Saarbrücken und Köln war man da stabiler, jetzt gegen Energie weniger - mit zwei Gegentoren als Folge.