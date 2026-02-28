So verteidigt ein Absteiger! Aue verliert nach katastrophalen Abwehr-Schnitzern gegen VfL

Aue-Bad Schlema - So verteidigt ein Absteiger! Erzgebirge Aue taumelt nach dem 1:3 (1:1) gegen den VfL Osnabrück der Regionalliga entgegen. Zu Beginn der fast schon vorentscheidenden englischen Woche zeigte die Elf von Christoph Dabrowski in der Defensive erneut eklatante Schwächen.

Dabei zog man zuvor noch alle Register, wechselte sogar die Trainerbank. Statt wie üblich links der Mittellinie nahmen das Trainerteam und die Reservespieler rechts davon und damit näher an der Fankurve Platz.



Ein Wachrüttler? Eher nicht, denn gleich zu Beginn brannte es im Auer Strafraum! Fridolin Wagner rechts am Sechzehner mit flachem Zuspiel auf Ismail Badjie, der den Ball nicht verwerten konnte und stattdessen durchließ zu Frederik Christensen (4.), der sich dann eigentlich die Ecke aussuchen konnte, aus zehn Metern aber zentral auf Martin Männel schoss.

Die Dabrowski-Elf spielte schon früh mit dem Feuer und kam zudem gegen das frühe Pressing der Gäste kaum zur Entlastung.

TAG24 warf vor dem Spiel die provokante Frage auf: "Ist Aue hinten ganz dicht?" Die Antwort gab es in der 17. Spielminute. Weiter Schlag von Christensen, der eigentlich völlig leicht für Tristan Zobel zu klären gewesen wäre. Doch er ließ sich wohl von Mitspieler Ryan Malone irritieren. Dieses "Nimm du, ich hab ihn sicher", ist im Fußball oft der Anfang einer jeden Katastrophe. So auch hier. Badje brauchte nur noch Männel zu umspielen - 0:1.