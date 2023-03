Lila-weiße Nacht: Aue-Geburtstagsfeier mit Neu-Mitglied Eric Frenzel

Oelsnitz/E. - Der FC Erzgebirge Aue feierte am Samstagabend in der Stadthalle in Oelsnitz/Erz. nach vier Jahren Pause wieder seine lila-weiße Nacht. Organisiert wurde diese vom Förderkreis des FCE, der gleichzeitig auf sein 30-jähriges Bestehen zurückblicken konnte. Zudem durften die Auer ein neues Mitglied in ihren Reihen begrüßen: Eric Frenzel (34).