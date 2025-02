Man sagt immer "Kumpelverein": Aues Siegtorschütze Stefaniak wünscht sich mehr Support

Aue - Schön geht anders, aber fürs Schönspielen gibt's keine Extrapunkte. Insofern konnte es den Veilchen letztlich schnurzpiepegal sein, dass es gegen die SpVgg Unterhaching ein extrem zähes Spiel war. Entscheidend waren die drei Punkte und die blieben dank Marvin Stefaniak (30) im Lößnitztal. Die Last, die daraufhin abfiel, war den Akteuren anzusehen. Man konnte sie fast greifen.

Dank Marvin Stefaniak (30) blieben die drei Punkte im Lößnitztal. © picture point/Sven Sonntag

"Es ging primär ums Ergebnis und nicht darum, Zauberfußball zu spielen, was in so einer Phase sowieso nicht möglich ist", zeigte sich Coach Jens Härtel (55) maximal erleichtert: "Wir sind erst mal happy. Die drei Punkte sind unter dem Strich nicht unverdient."

Er ging nach der Pressekonferenz hinter zu den Journalisten, gab ihnen zur Verabschiedung ins Restwochenende die Hand und blieb dann vor dem Würstchenwärmer stehen, an dem sich sonst die anwesenden Pressevertreter mit Wiener oder Bockwürstchen stärken.

Härtel verteilte drei Portionen Wiener mit Senf und Brötchen und verschwand erleichtert Richtung Kabinentrakt.

Eine schöne Randgeschichte. Das vermittelt Bodenständigkeit. Und das passt ins Erzgebirge.