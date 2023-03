Mega-Schlange vor Aue-Stadion: Was ist hier los?

Aue - Mega-Ansturm vorm Erzgebirgsstadion am Dienstagvormittag!

"Rein von den Anfragen her hätten wir bis zu 5000 Tickets absetzen können. Die Nachfrage war damit noch größer als die für die Begegnung bei Dynamo Dresden . Das unterstreicht die enorme Bedeutung des Derbys für unsere Anhänger", freut sich FCE-Vorstand Robert Scholz.

Nach der Beratung zwischen den Sicherheitsbehörden sowie den beiden Vereinen dürfen insgesamt 8937 Zuschauer in die GGZ-Arena. Vom Gesamtkontingent gingen 1150 Tickets an die Veilchen.

Die Online-Tickets für das Spiel gegen die Schwäne am kommenden Dienstag (19 Uhr) waren bereits nach gut zehn Minuten komplett weg. Wahnsinn!

Etwa eine Stunde später waren alle Tickets am Fanshop vergriffen, einige Fans mussten damit ohne Ticket nach Hause gehen.

Zum Derby in Elbflorenz waren 3000 Schlachtenbummler angereist. In Zwickau könnten es auch mehr werden, als es der Vorverkauf für den Stehplatzbereich im Hintertor-Bereich hergab. So sind auch auf den Sitzplatz-Tribünen zwischen der rot-weißen Menge einige lila-weiße Farbinseln zu erwarten.

Ein ähnliches Szenario ist auch eine Woche später zum Bezirksderby im Viertelfinale des Sachsenpokals beim Chemnitzer FC (22. März/20.20 Uhr) nicht abwegig. Auch hier war das ursprüngliche Gästekontingent von 1800 Tickets innerhalb weniger Minuten komplett vergriffen.

Fest steht schon jetzt: Westsachsen stehen zwei stimmungsgeladene Derbys ins Haus! Die Veilchen haben dabei sportlich noch einiges gutzumachen, denn die bisherigen drei Derbys gegen Zwickau (0:1) und Dynamo (0:1/0:1) gingen allesamt verloren.