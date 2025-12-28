Diese sechs Veilchen fielen in der schwachen Hinrunde auf

Aue - Es fällt bei Betrachtung der Hinrunde des FC Erzgebirge Aue schwer, Spieler herauszugreifen, die auf sich aufmerksam machen konnten. Dennoch gibt es sechs Profis, die sich noch etwas abheben konnten. TAG24 listet sie auf.

Auf dem Weg zum absoluten Publikumsliebling: FCE-Keeper Louis Lord (22). © imago/eibner

Louis Lord (22)

Nur vier Einsätze absolviert, aber dabei gleich zweimal in der Kicker-Elf des Spieltags gestanden: Die Bilanz von Aues eigentlicher Nummer drei kann sich mehr als sehen lassen. Die Krönung gab's zur Mettenschicht, als Lord vom Kicker mit Note 1,5 zum Spieler des Spieltages gekürt wurde.

Die Fans hatten direkt nach Abpfiff bereits ein ganz feines Gespür, als sie ihn auf den Zaun riefen - die höchste Ehre, die es für eine spielerische Leistung gibt.

Pascal Fallmann (22)

Der Rechtsverteidiger knüpft nahtlos an die letzte Saison an, wo er mit stabilen Leistungen bereits das Interesse über das Lößnitztal hinaus erregte, sodass es nach TAG24-Infos bereits Interessenten gab.

Diese Saison überzeugt der offensivstarke Österreicher erneut und packte es sogar dreimal in die Kicker-Elf - so oft wie kein anderer Veilchen-Profi. Mit Lord ist er sogar der einzige, der mehr als einmal nominiert wurde.