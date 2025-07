Er bewegt über 155 Millionen! Aue-Busfahrer Romeyke fährt die Fohlen-Elf

Mannschaftsbetreuer und Busfahrer in Personalunion: Thomas Romeyke. © picture point/Sven Sonntag

Elf der 19 Auswärtsspiele gehen über 500 Kilometer. Das ist sein Tagesgeschäft - neben der Tätigkeit als Mannschaftsbetreuer. Nicht ganz so Alltägliches gibt's am Freitag. Dann nämlich gibt Romeyke den Chauffeur für Borussia Mönchengladbach.

Die Fohlen-Elf gastiert 17.30 Uhr zum Highlight der Saisonvorbereitung im Erzgebirgsstadion. Dafür reist der Bundesligist extra mit dem Charterflieger an, landet in Altenburg, wo er von Romeyke und Co. in Empfang genommen wird.

"Wir holen sie mit unserem Mannschaftsbus und zwei Kleinbussen ab und fahren Gladbach nach dem Spiel auch direkt wieder zum Flughafen Altenburg zurück", berichtet Romeyke.

Die Gladbacher reisen mit großem Tross an und direkt weiter ins Trainingslager nach Rottach-Egern am Tegernsee, wo sie vom 19. bis 25. Juli Quartier beziehen.