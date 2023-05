13.05.2023 07:15 1.662 Nach großem Spieler-Weggang bei den Veilchen: Wie geht es in Aue weiter?

Der FCE hat den Klassenerhalt erreicht. Noch drei Spiele stehen in dieser Saison an. Doch viel interessanter ist die Frage nach den künftigen Spielern in Aue.

Von Thomas Nahrendorf

Aue - Noch drei Spieltage stehen in dieser Saison an. Der FC Erzgebirge Aue empfängt am Montag um 19 Uhr die Zweite von Borussia Dortmund. Doch diese Spielzeit interessiert im Lößnitztal kaum noch einen. Die Verträge von Sam Schreck (24, l.) und Erik Majetschak (23) laufen aus. Beide sollen gehalten werden. © picture point/Sven Sonntag Die Blicke richten sich schon auf die neue. Und da befürchten viele Fans in den sozialen Netzwerken nichts Gutes. Den Anhängern das Gegenteil zu beweisen, ist nun auch Aufgabe von Sportchef Matthias Heidrich (45). Sieben sind schon weg: Philipp Klewin (29), Lukas Sedlak (23), Nico Gorzel (24), Ulrich Taffertshofer (31) und Tom Baumgart (25) dürfen, Antonio Jonjic (23, Wiesbaden) und Dmitrij Nazarov (33) wollen nicht mehr im lila-weißen Trikot auflaufen. Bei Sam Schreck (24), Borys Tashchy (29) und Erik Majetschak (23) laufen die Arbeitspapiere ebenfalls aus. Das Trio soll bleiben, aber will es auch? Maximilian Thiel (30) hat einen Vertrag bis zum 30. Juni - mit einer beiderseitigen Option. Thiel soll seine nach TAG24-Infos gezogen haben, er bleibt. Paul-Philipp Besong (22) ist nur vom 1. FC Nürnberg ausgeliehen. Wie es mit ihm weitergeht, steht noch in den Sternen. FC Erzgebirge Aue Zebras zertrampeln Veilchen: Dotchev gegen BVB II. gesperrt Alle anderen sind länger als bis zum 30. Juni an den FC Erzgebirge gebunden. Was nicht heißt, dass auch aus jener Riege noch Abgänge kommen werden. So soll zum Beispiel Omar Sijaric (21) Angebote aus der 2. und 3. Liga haben. Sollte Elias Huth (26) den Wunsch äußern, gehen zu wollen, dürfte sich keiner wundern. Er ist der erste Neue für die Saison 2023/24: Sean Seitz (21) kommt von Regionalligist VfR Aalen. © imago/eibner Nach drei Jahren in Aue zieht es ihn nach Wiesbaden: Antonio Jonjic (23). © picture point/Sven Sonntag Noch gilt es einige Plätze in der Auer Mannschaft zu besetzen Sollte Zwickau absteigen, wäre Dominic Baumann (28, v., gegen Alexander Sorge (30)) ab 30. Juni ohne Vertrag. Er wäre sicher ein Stürmer, der den Weggang von Antonio Jonjic (23) auffangen könnte. © picture point/Sven Sonntag Als Neuzugang steht bisher Sean Seitz (21) aus Aalen fest. Tim Kips (22, Koblenz), Ramzi Ferjani (22, Worms) und Felix Göttlicher (21, Würzburg) kehren von ihren Leihen zurück. Doch das wird nicht reichen, um eine schlagkräftige Mannschaft aufzubauen. Nazarov als Spielmacher und Jonjic als Stürmer sollten schon adäquat ersetzt werden. Da gehen bei den Verantwortlichen die Augen auch nach Zwickau. Da spielt zum einen Johan Gomez (21) und zum anderen ein gewisser Dominic Baumann (28), der bei Abstieg vertragslos wäre. Er traf zwölfmal in dieser Saison. Aber kommt Zeit, kommt Rat und dazu eine Gewissheit: Trainer Pavel Dotchev (57) baute 2015 bei seinem ersten Engagement eine schlagkräftige Truppe aus vielen (damals) No-Names auf, die perfekt harmonierte. Er kann es also und hat nun noch Heidrich an seiner Seite. Sieben beantwortete Fragen und noch viele, viele offenen: Sportchef Matthias Heidrich (45, l.) und Trainer Pavel Dotchev (57) haben eine Menge Arbeit vor sich. © picture point/Sven Sonntag Tabelle 3. Liga POS VEREIN Sp. +/- Pkt. 1 SV 07 Elversberg 35 76:36 70 2 SC Freiburg II 35 48:32 64 3 SG Dynamo Dresden 35 61:39 63 4 SV Wehen Wiesbaden 35 67:49 63 5 VfL Osnabrück 35 64:46 63 6 1. FC Saarbrücken 35 58:36 62 7 SV Waldhof Mannheim 35 58:58 57 8 TSV 1860 München 35 54:47 52 9 FC Viktoria Köln 1904 35 53:48 52 10 SC Verl 35 56:52 48 11 MSV Duisburg 36 51:53 45 12 FC Ingolstadt 04 36 50:54 44 13 FC Erzgebirge Aue 35 43:53 43 14 BV Borussia 09 Dortmund II 35 42:44 41 15 Rot-Weiss Essen 35 39:50 40 16 Hallescher FC 35 47:57 38 17 SV Meppen 35 37:60 33 18 VfB Oldenburg 35 37:59 32 19 FSV Zwickau 35 38:68 31 20 SpVgg Oberfranken Bayreuth 35 35:73 31 Die Tabelle der 3. Liga hat folgende Bedeutung: Wer am Ende der Saison auf Platz 1 steht, ist Drittliga-Meister und steigt in die 2. Liga auf. Auch der Zweite steigt direkt auf. Platz 3 spielt mit dem drittletzten Platz der 2. Bundesliga um Aufstieg oder Verbleib in der Liga.

Titelfoto: picture point/Sven Sonntag