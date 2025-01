Nach Probe-Training im Erzgebirge: Köln-Talent wechselt zum FCE

Von Köln ins Erzgebirge: Maximilian Schmid (21) soll beim FCE die Offensive stärken. © FC Erzgebirge Aue

Wie der Verein am heutigen Donnerstag mitteilte, überzeugte der 21-Jährige beim Probetraining in der vergangenen Woche und ist ab sofort spielberechtigt.

Er wechselt vom 1. FC Köln ins Erzgebirge und stärkt den FCE nun mit der Rückennummer 39.

Bereits Anfang der Woche ließ Sportchef Matthias Heidrich (47) gegenüber TAG24 durchblicken, dass es eine gemeinsame Zukunft geben würde: "Die Wahrscheinlichkeit liegt bei über 50 Prozent."

Der 21-Jährige wurde mit der Kölner U17 2019 Deutscher Meister. Nach der Unterzeichnung eines Profivertrages für 2023/2024 wurde der 1,84 Meter große Angreifer an den holländischen Zweitligisten Roda Kerkrade ausgeliehen und erzielte für die zweite Mannschaft des FC in 45 Regionalliga-Partien 15 Tore.

"Mein Ziel ist es, die Chance beim FC Erzgebirge Aue zu nutzen, mich so schnell wie möglich in der Mannschaft zu integrieren und meinen Teil zu einer möglichst erfolgreichen Saison beizutragen" so Maximilian Schmid bei Vertragsunterzeichnung.