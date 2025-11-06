Nach sechs Niederlagen gegen Verl will der FCE siegen: Wie stoppt Aue Torjäger Taz?

Aue - Statistiken sind dazu da, bestätigt oder widerlegt zu werden. Erzgebirge Aue hat am Samstag die Gelegenheit dazu, die eigene Horror-Statistik gegen den SC Verl (sechs Drittliga-Spiele, sechs Niederlagen) zu beenden.

FCE-Coach Jens Härtel (56) hat Verls Berkan Taz im Blick - aber nicht nur ihn.

Die Ostwestfalen sind zugleich führend in der 3. Liga bei Ballbesitz und Passspiel, wogegen die Veilchen ebenfalls Mittel finden wollen und müssen.

"Sie sind die stärkste Ballbesitzmannschaft, spielen die meisten Pässe, aber das werden wir nicht komplett verhindern. Es gibt unterschiedliche Ansätze, aus denen wir die Mischung finden werden", blickt Cheftrainer Jens Härtel (56) auf das Spiel in Verl.

"Ich glaube nicht, dass wir sie 90 Minuten jagen, so wie Bayern PSG über 45 Minuten lang Mann gegen Mann übers ganze Feld. Phasenweise kann das aber schon eine Option sein", berichtet Härtel weiter, was ihm durch den Kopf geht, wenn er auf seinen Instrumentenkasten schaut.

"Du musst sehr kompakt stehen, die Räume eng machen und es übers Umschalten versuchen. Das sind Ansätze, die andere Mannschaften gegen Verl gewählt haben. Für uns muss es so dazwischen liegen", schiebt der 56-Jährige nach.