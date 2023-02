Nach Sieg in Wiesbaden: Aue-Trainer Dotchev zeigt sich spendierfreudig

Aue - Erzgebirge Aue hat durch das 2:1 bei Wehen Wiesbaden in den ersten sechs Spielen unter Pavel Dotchev (57) nun schon einen Sieg mehr eingefahren als in den vorangegangen 17 Partien! Nach Mannheim (2:1) wurde zugleich der zweite Aufstiegsanwärter in Folge bezwungen. Dotchev genoss es auf seine Art und zeigte sich zugleich spendierfreudig.