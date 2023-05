Nazarovs kritische Töne zum Aue-Abschied: "Art, mit der ich nicht zurechtkomme"

Zu Ex-FCE-Boss Helge Leonhardt (64, l.) hat Dimitrij Nazarov ein ganz besonderes Verhältnis. © picture point/Sven Sonntag

"Ich kann mich bei allen nur bedanken, die mich über die Jahre unterstützt haben. Ob Thomas Romeyke (Teammanager, Anm. d. Red.), der immer für mich da gewesen ist und alles für den Verein macht. Marie Koch (Physio, Anm. d. Red.), die mich jedes Mal fit geknetet hat, wenn es mal eng wurde, oder Manuela König (Zeugwartin, Anm. d. Red.), die meine dreckigen Hosen gewaschen hat. Auch das werde ich nicht vergessen", genießt das Team hinter dem Team bei "Dima" einen hohen Stellenwert.

Lange blieb offen, ob er bleibt oder geht, wollten ihn die Verantwortlichen gerne halten. Doch die Saison hinterließ ihre Spuren. Nazarov: "Ein ganz besonderer Dank gilt Helge Leonhardt (64). Unglaublich, was er geleistet hat. Hier steht so ein Stadion, was viele vergessen. Für Aue ist das bewundernswert. Egal mit welchem Spieler man redet, bekommen sie große Augen, was hier entstanden ist. Was so hinter den Kulissen passiert, ist die Art, mit der ich nicht zurechtkomme. Was Helge Leonhardt auf die Beine gestellt hat, werde ich nie vergessen und mit ihm in Kontakt bleiben."

Gut möglich, dass man ihn nicht mehr in Lila-Weiß auflaufen sieht. "Marie Koch macht viele Behandlungen, aber wir müssen sehen, wie der Fuß reagiert. Ich würde gerne noch ein Spiel für Aue machen, muss aber auf meinen Körper hören", so Nazarov, der offenlässt, ob er nächstes Jahr dann als gegnerischer Spieler ins Lößnitztal zurückkehrt.

"Es gibt viele Gespräche. Auf jeden Fall werde ich noch weiter Fußball spielen", meint Nazarov mit einem Augenzwinkern.