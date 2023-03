Neuer Job in Kassel: Ex-Auer Sören Gonther kehrt heim

Dresden/Aue - Für Sören Gonther (36) enden am 30. Juni sechs Jahre Sachsen . Der 36-Jährige kehrt zu seinen Wurzeln zurück. Er wird Geschäftsführer beim Südwest-Regionalligisten Hessen Kassel. Seine Zeit bei Dynamo Dresden und FC Erzgebirge Aue behält er in guter Erinnerung.

2017 kam Sören Gonther vom FC St. Pauli nach Dresden. Aufgrund eines Kreuzbandrisses bestritt er nur 21 Spiele für Dynamo. © Picture Point/Gabor Krieg

Sein Geburtsort Schrecksbach liegt 30 Autominuten von Kassel entfernt, Gonther selbst spielte in der B-Jugend für den KSV Hessen. "Es ist wirklich so, dass ich zu meinen Wurzeln zurückkehre." Und das als Geschäftsführer.

"Für mich war schon früh klar, dass ich auch nach dem Ende meiner Karriere im Bereich Sportmanagement arbeiten möchte. Daher habe ich auch während meiner Laufbahn schon BWL studiert", sagt Gonther.

Sein Arbeitsvertrag in Kassel beginnt am 1. Juli, doch bereits jetzt ist er zwei Tage vor Ort. "Ich habe schon den Hut auf, habe mich auch schon im Winter um einige Personalien gekümmert. Ich habe freie Hand und arbeite mich jetzt Stück für Stück weiter ein", so der Ex-Profi.

Seinen Job als Sky-Experte bei den Freitagsspielen in der 2. Bundesliga wird er dennoch weiter behalten. "Das macht riesig Spaß und sorgt auch dafür, dass ich nah am Geschehen bleibe", so Gonther.

"Ich hoffe natürlich, dass ich meine Vereine aus Dresden und Aue auch bald wieder dort sehen darf. Dynamo klopft ja zumindest jetzt an."