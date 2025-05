Noch kein Kontakt zu Testroet! Wie plant Heidrich den FCE-Kader?

Aue - Die ersten fünf Neuzugänge sind da. Ihnen stehen neun Abgänge gegenüber. Auf Erzgebirge Aues Sportchef Matthias Heidrich (47) wartet also noch einiges an Arbeit.

Pascal Testroet (34, M.) bei seinem letzten Auftritt vor vier Wochen in Aue mit dem FC Ingolstadt. Ihn wünschen sich viele Fans der Erzgebirger zurück. © imago/eibner

Pascal Testroet (34), den sich einige zurückwünschen würden, wird wohl nicht ins Erzgebirge zurückstürmen. Er wäre zwar der körperlich präsente Boxspieler, der nach wie vor torgefährlich ist, doch nach TAG24-Infos gab es bisher keinen Kontakt bezüglich eines Transfers. Zwar ist "Paco" mittlerweile 34 Jahre alt, seine Physis bewies er aber zuletzt erst wieder gegen Aue. Dazu erzielte der Strafraumstürmer am 37. Spieltag sein 80. (!) Drittliga-Tor.

Wie plant der FCE überhaupt für die neue Saison, wollte TAG24 von Heidrich wissen. Wie viele Feldspieler und Torhüter sind eingeplant? "Das kann ich zum jetzigen Stand noch nicht abschließend beantworten. Dafür gibt es zu viele Fragezeichen", so der FCE-Sportchef. Damit dürfte vor allem die Spieler gemeint sein, die sich in der Reha befinden. Zusätzlich fehlt das Geld aus dem DFB-Pokal, um mögliche Ablösen zu stemmen.

Der Krankenstand muss ebenfalls eingepreist werden. So viele Verletzungen wie in der abgelaufenen Saison sollte es nicht wieder geben. Andererseits, wer gibt eine Gewähr dafür? So sagt dann auch Heidrich: "Wie viele Kaderplätze wir offenhalten, hängt von den Verletzten ab."