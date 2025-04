Schock-Diagnose Krebs! Aue-Stürmer Bornschein unterzieht sich erfolgreicher OP

Aue - Als Ricky Bornschein (25) nach seinem Joker-Einsatz in Essen zuletzt gegen Borussia Dortmund II. nicht im Kader stand, fragten Fans nach, was denn mit ihm sei. Die bittere Nachricht: Beim 25-jährigen Stürmer des FC Erzgebirge war Krebs diagnostiziert worden. Bereits am Dienstag hat sich Bornschein einer OP unterzogen, die erfolgreich verlaufen ist.