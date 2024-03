Personalnot beim FCE und Holperrasen in Saarbrücken: "Müssen wir gut überstehen"

Aue - "Ich habe die Qual der Wahl", war lange Zeit eine Phrase, die bei Coach Pavel Dotchev (58) so sicher kam wie das Amen in der Kirche.

Nach zuletzt zwei sieglosen Spielen will FCE-Trainer Pavel Dotchev am Samstag nach den 90 Minuten über einen Dreier reden. © picture point/Sven Sonntag

In den letzten Wochen hat sich das Ganze ins Gegenteil verkehrt, geht der FC Erzgebirge personell ziemlich am Stock. Gegen Saarbrücken fehlen am heutigen Samstag wieder vier wichtige Spieler.

"Linus Rosenlöcher (23), Niko Vukancic (22), Omar Sijaric (22) und Maxi Thiel (31) sind nicht dabei", blickt Dotchev ins Lazarett, das sich so schnell auch nicht lichten wird. Bei Sijaric ist auch mit einem Ausfall von nicht unter einem Monat zu rechnen, wenngleich der Verein eine genaue Diagnose noch nicht bekannt gab.

Immerhin kehrt Sean Seitz (21) nach Gelbsperre zurück und wäre die Option für Sijaric, wenn beim 21-Jährigen nicht die Wade gezwickt hätte. "Er konnte alle Einheiten intensiv mitmachen und hat alles bestanden. Für 90 Minuten wird es nicht reichen, aber von 60 bis 70 Minuten gehe ich aus", sagt Dotchev, für den die Personalprobleme zur Unzeit kommen.

"Das ist unglücklich für uns. Jetzt haben wir diese Phase, die wir gut überstehen müssen, denn es darf nicht viel passieren."