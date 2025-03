War er beteiligt? Polizei ermittelt nach Fan-Krawallen gegen Aue-Vorstand!

Die zweite Gruppe blieb dagegen in der Nähe der Auseinandersetzung, wo sie zwischen der Heinrich-Zille- und Elisenstraße von der Polizei festgesetzt und die Identitäten festgestellt wurden, ehe es für die Krawallmacher unter Polizeieskorte zum Gellertstadion ging, wo sie Mitte des Spiels eintrafen.

Auf dem Mitschnitt ist zu sehen, wie mehrere Vermummte an der Chemnitzer Straße der Nationen Ecke Heinrich-Zille-Straße aufeinander losgehen. Nach Eintreffen erster Polizeikräfte entfernten sich die mutmaßlich Chemnitzer Anhänger unerkannt in Richtung Stadtzentrum.

Zuvor war es zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen aus den Fanlagern der Derbyrivalen gekommen. Ein Video des Fanzusammenstoßes in der Chemnitzer Innenstadt unweit des Hauptbahnhofes kursiert seit Tagen im Internet.

Über diesen Vorfall werden Sportdirektor Matthias Heidrich (47, l.) und Präsident Roland Frötschner (m.) sicherlich nicht erfreut sein. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Wie TAG24 erfuhr, wurden im Zuge der polizeilichen Maßnahmen die Personalien von insgesamt 127 Personen festgestellt, die alle dem Auer Fanlager zugerechnet werden - unter ihnen auch Jörg Püschmann (36), Vorstand und langjähriges Mitglied der aktiven Auer Fanszene.

Gegen den 36-Jährigen wurde zudem nach TAG24-Informationen ein vorläufiges Verfahren wegen Landfriedensbruch eingeleitet.

Auf Bitte um Stellungnahme erklärte FCE-Pressesprecher Lars Töffling am Freitagnachmittag gegenüber TAG24: "Vorstandsmitglied Jörg Püschmann kam zu besagtem Vorfall dazu, war in keinerlei Handgemenge involviert und betrachtet es als seine Aufgabe zu schlichten. In diesem Zusammenhang wurden die Personalien aufgenommen. Ein Zitat wird es zu einem laufenden Ermittlungsverfahren nicht geben."