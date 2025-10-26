Reaktion gezeigt, aber weiter auf Abstiegsplatz: FCE holt nach Blitz-Gegentor Remis für den Trainer

Sinsheim - Der FC Erzgebirge Aue hat sich am Sonntagnachmittag ein 1:1 (0:1) bei der Bundesligareserve von TSG 1899 Hoffenheim erkämpft und damit Cheftrainer Jens Härtels Job (wohl) vorerst gesichert.

Ayoube Amaimouni-Echghouyab (l..) und Paul Seidel von Aue im Zweikampf. © Picture Point / Sven Sonntag

Was nimmt man aus dem zwölften Spieltag mit? Rein tabellarisch ging es für die Veilchen weiter nach unten auf den drittletzten Platz. Vom Auftritt her gab es aber die vor allem intern erwartete Reaktion im Vergleich zur letzten Heimniederlage gegen den Waldhof. "Wir haben eine richtig gute Reaktion auf die Leistung gegen Mannheim gezeigt", unterstrich Cheftrainer Jens Härtel bei "MagentaSport".

Apropos Mannheim: Einig Chaoten, die vermutlich dem Waldhof-Lager zuzurechnen sind, hatten den Auer Mannschaftsbus in der Nacht zu Sonntag am Teamhotel in Wiesloch beschmiert.

Die Härtel-Elf erwischte beim Aufsteiger erstmal den denkbar schlechtesten Start. Umut Tohumcu (2.) bestrafte einen Fehler im Spielaufbau und ließ Paul Seidel sowie Tristan Zobel im direkten Duell alt aussehen - 0:1. Bei der Bedeutung sich zentral so düpieren zu lassen, da fiel einem zunächst nicht mehr viel zu ein!

Die in der Folge vielen Ballverluste im Aufbau hemmten das eigene Offensivspiel, aber sie kämpften sich hinein. Bei Ryan Malones schön von rechts zentral vors Tor gezogener Flanke scheiterte Jannic Ehlers (45.+1.) denkbar knapp am Ausgleich. Der wäre zur Pause bereits verdient gewesen.