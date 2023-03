Schweinische Provokation vor Sachsenderby am Wochenende

Angelehnt an ihren Stadionruf: "Aue-Schweine". © Screenshot: Instagram/Kblockdynamo

Die Stimmung ist angespannt, wenn am Samstag die beiden sächsischen Drittligisten im ausverkauften Rudolf-Harbig-Stadion aufeinandertreffen. Die Veilchen mit 3000 Fans im Gepäck.

Doch bereits im Vorfeld erhitzt sich die Stimmung bei den Fans. So präsentieren die Dynamo Ultras auf ihren Social Media Kanälen ein geschlachtetes Schwein mit einem Wismut Aue Schal.

Eine Anspielung auf das Derby am 16. September 2016? Die Dynamo-Fans ließen ein großes mit Helium gefülltes veilchenlila-farbenes Schwein in die Luft steigen und zogen es durch das Stadion. Doppelter Grund zur Freude in dem Moment für die Aue-Fans: In genau diesem Moment schoss Mario Kvesic (31) den Ausgleich (1:1).



Ein Jahr später folgte die nächste schweinische Aktion. Im Szene-Laden "Planet44" gab es lila Toilettenpapier mit einem weißen Schwein bedruckt zu kaufen. Passend zum Lieblingsspruch der Dynamos im Stadion: "Aue-Schweine".

Auf jeden Fall wird es ein spannendes Spiel. Beide Vereine präsentieren im neuen Jahr starke Mannschaften und holten bereits in den sieben Spielen 15 (Dynamo) und 16 Punkte (FCE).

Doch gibt es auch auf beiden Seiten herbe Einbußen. Beim FCE fehlt rotbedingt Antonio Jonjic (23), der in diesem Jahr bereits fünfmal traf. Dynamo-Coach Markus Anfang (48) hingegen muss weiterhin auf Paul Will (24) verzichten. Panagiotis Vlachodimos (31), Jongmin Seo (20) und Michael Akoto (25) sind ebenfalls verletzt.