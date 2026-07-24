"Shubis" FCE fordert hochgerüstete VSG: "Keinen Grund sich vor irgendjemanden zu verstecken"

Aue - Großartig in die Karten schauen ließ sich Veilchen-Coach Khvicha Shubitidze (51) vor dem Auftakt am Sonnabend (14.30 Uhr) gegen die VSG Altglienicke nicht. Der 51-Jährige hielt es mehr mit dem Motto "Reden ist Silber, Schweigen ist Gold".

Aue-Coach Khvicha Shubitidze (51) hat vor dem Saisonauftakt gegen Altglienicke die Qual der Wahl. © Picture Point / Roger Petzsche

Torhüterfrage: keine Aussage. Zu den zuvor noch drei, vier vakanten Plätzen in der Startelf: keine Details. Die taktische Herangehensweise: bleibt im Trainerbüro liegen.

Bei 16 Neuzugängen ist der FC Erzgebirge ohnehin schon eine ziemliche Wundertüte und dieses Grundgefühl bleibt mindestens mal bis zum Anpfiff erhalten. Wobei, soviel konnte und wollte "Shubi" dann doch verraten: "Die Eindrücke sind hervorragend. Die Jungs machen es für unsere Verhältnisse sehr, sehr gut."

Er hat auch die Qual der Wahl. Außer Jonas Kehl (25), der wegen einer Verletzung am Sprunggelenk inklusive Reha zwischen vier bis sechs Wochen ausfallen wird, so Shubitidze, sind alle Mann an Bord.

Infolge des XXL-Umbruchs wurden die Karten auch neu gemischt, gibt es keine Erbhöfe. Shubitidze: "Die Spieler werden sich beweisen müssen, um weiterzukommen."