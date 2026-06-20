Er ist der 13.! Weiterer Neuzugang für Aue

Aue - Der 13. Neuzugang für den FC Erzgebirge Aue steht fest! Wie der Verein am Samstag bekannt gab, verpflichteten die Veilchen den drittligaerfahrenen Spieler Devin Angleberger (23) für das defensive Mittelfeld.

Devin Angleberger (23) kommt vom 1. FC Schweinfurt, dem letzten Gegner von Aue der vergangenen Saison. © IMAGO / Max Kilian

Der 23-Jährige kommt vom 1. FC Schweinfurt, dem letzten Gegner des FCE in der zurückliegenden Saison 2025/26.

"Davin Angleberger war in Schweinfurt gesetzt und Taktgeber vor der Abwehr, ein klassischer Sechser mit strategischen Fähigkeiten und Biss im Zweikampf. Wir freuen uns sehr, dass er sich für uns entschieden hat. Devin ist bei uns eine zentrale Rolle zugedacht, diesen Anspruch hat er auch an sich selbst", so Kaderplaner Steffen Ziffert.