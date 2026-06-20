Er ist der 13.! Weiterer Neuzugang für Aue
Aue - Der 13. Neuzugang für den FC Erzgebirge Aue steht fest! Wie der Verein am Samstag bekannt gab, verpflichteten die Veilchen den drittligaerfahrenen Spieler Devin Angleberger (23) für das defensive Mittelfeld.
Der 23-Jährige kommt vom 1. FC Schweinfurt, dem letzten Gegner des FCE in der zurückliegenden Saison 2025/26.
"Davin Angleberger war in Schweinfurt gesetzt und Taktgeber vor der Abwehr, ein klassischer Sechser mit strategischen Fähigkeiten und Biss im Zweikampf. Wir freuen uns sehr, dass er sich für uns entschieden hat. Devin ist bei uns eine zentrale Rolle zugedacht, diesen Anspruch hat er auch an sich selbst", so Kaderplaner Steffen Ziffert.
Devin Angleberger wurde in Kitzingen geboren und durchlief das komplette Nachwuchsleistungszentrum des Zweitligisten SpVgg. Greuther Fürth. Dann stieg er mit dem 1. FC Schweinfurt in die 3. Liga auf.
Beim Aue-Trainingsauftakt am Sonntag, 15 Uhr, sollen alle 13 Neuzugänge präsentiert werden.
Titelfoto: IMAGO / Max Kilian