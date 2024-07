Spielplan der 3. Liga steht: Das sind die ersten Gegner von Erzgebirge Aue

Das Trainingscamp des FCE läuft auf Hochtouren. © picture point/Sven Sonntag

Die Veilchen empfangen am ersten Spieltag Aufsteiger Hannover 96 II.. Danach wartet auswärts mit Zweitliga-Absteiger VfL Osnabrück das erste richtige Brett, ehe am dritten Spieltag im Schacht die Mutter aller Sachsenderbys ansteht: der Klassiker gegen Dynamo Dresden.

Chefscout Mirko Reichel (53) hatte den richtigen Riecher, wie Coach Pavel Dotchev (58) verriet, als er auf den neuen Spielplan angesprochen wurde.

"Am Montagabend haben wir intern unsere Tipps abgegeben. Er lag richtig", schmunzelt Dotchev, während sein 'Co' Jörg Emmerich (50) im Vorbeilaufen ergänzt: "Ich hatte Osnabrück getippt. Ein Spieltag daneben." Erst am zweiten Spieltag geht's an die Bremer Brücke.

"Ich finde es schwer, eine Beurteilung abzugeben. Aber in meinen Augen ist es ein sehr hartes Programm, wenn man sieht: Hannover als Wundertüte und danach Osnabrück und Dresden. Ich glaube, das wird sehr hart und dennoch müssen wir eh gegen jeden irgendwann mal ran", urteilt Dotchev.