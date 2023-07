Spielplan ist da! Gegen diese Teams startet Aue in die Saison

Aue - Heimspiel zum Auftakt in die Drittliga-Saison 2023/24 für Erzgebirge Aue. Und das hat es in sich. Der FC Erzgebirge muss am Wochenende 4. Bis 6. August gegen den FC Ingolstadt ran. Das Derby gibt es bereits am 7. Spieltag (22. - 24. September) in Dresden.