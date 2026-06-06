Stillstand bis 11. Juni! Aue-Präsident Schlesinger: "Das kann nicht sein!"

Aue - Thomas Schlesinger (53) zuckt mit den Schultern, als ihm die Frage nach Havelse gestellt wird. "Wir müssen bis zum 11. Juni warten. Was anderes bleibt uns nicht übrig." Erst am Donnerstag will der DFB bekannt geben, ob der TSV alle Kriterien für die Lizenz erfüllt hat oder nicht. Bekommt er keine Lizenz, rückt der FC Erzgebirge Aue nach. Das heißt für den Moment Stillstand. Deshalb spart der Präsident auch nicht mit Kritik.

FCE-Präsident Thomas Schlesinger (53) ärgert sich über den derzeitigen Stillstand im Verein. © picture point/Sven Sonntag

Mehrere Vereine sitzen wie auf heißen Kohlen, das sind nicht nur Aue und Havelse, die bis zum Tag der Entscheidung derzeit kaum oder gar nicht planen können.

Im NOFV-Gebiet betrifft das zum Beispiel auch den ZFC Meuselwitz in der Regionalliga, den FC Grimma in der Oberliga Süd und Dynamo Schwerin in der Oberliga Nord.

Würde Aue in der 3. Liga bleiben, hätte Meuselwitz den Klassenerhalt in der Regionalliga geschafft. Dann könnten Grimma und Schwerin den freiwerdenden Platz in der Oberliga in einer Relegation ausspielen.

"Das kann nicht sein", sagt Aues Präsident Schlesinger und meint damit den DFB und 1860 München. Den Löwen wurde am Mittwoch die Lizenz verweigert, sie brachten alles ins Rollen.

"Dass München 2,7 Millionen Euro braucht, um die Lizenz zu erhalten, das war ja nicht erst Ende Mai bekannt, sondern schon deutlich eher. Der Verband hätte viel zeitiger reagieren müssen und nicht erst nach Saisonschluss", so Schlesinger.