Flug gestrichen! Kommen die Nordiren nach Aue?

Turbulenzen vor dem lang ersehnten Match zwischen dem FC Erzgebirge Aue und dem Glenavon FC: Der Flug der Nordiren wurde gestrichen!

Von Michael Thiele

Aue - Unerwartete Turbulenzen im Vorfeld des lange geplanten und von so vielen herbeigesehnten internationalen Nachholspiel im Europapokal der Landesmeister zwischen dem FC Erzgebirge Aue und dem Glenavon FC! Wegen eines Streiks bei der Aer Lingus können die Nordiren ihren Flug in Dublin nicht antreten und suchen händeringend nach Ersatz.

Aue-Sportdirektor Matthias Heidrich (46) schaute sich in Nordirland vor Ort im Stadion des Glenavon FC um. Am 6. Juli sollen die Nordiren nach Aue kommen, doch der Flug wurde gestrichen. © FCE "Der Kader der ersten Mannschaft, gemeinsam mit ihren Trainern, waren für den Flug EI0332 von Dublin nach Berlin geplant, der einer von vielen waren, die von der Fluglinie gestrichen wurden", berichten die Nordiren auf ihrer Homepage. Eigentlich sollte der Flug diesen Freitag gehen. Wer jetzt befürchtet, das lang erwartete Gastspiel im Lößnitztal würde ins Wasser fallen, darf vorerst beruhigt sein, denn der Klub aus Lurgan setzt alle Hebel in Bewegung, um einen Ersatzflug zu bekommen und wie geplant am Sonnabend in Erzgebirgsstadion aufzulaufen. "Glenavon bemüht sich um einen Ausweichflug, der eventuell in Frankfurt landen könnte", erklärt FCE-Pressesprecher Lars Töffling auf TAG24-Nachfrage. FC Erzgebirge Aue 35.000 Euro für Choreo: Erzgebirge Aue legt Einspruch gegen Witz-Strafe ein Die Partie ist eingebettet in die Saisoneröffnung mit Trikotpräsentation und Vereinsfest. Da wollen die Nordiren, die in Eibenstock Quartier beziehen werden, mit dabei sein.

Wegen eines Streiks bei der Aer Lingus können die Nordiren ihren Flug nicht antreten. © Evan Treacy/PA Wire/dpa

Der Flug der Nordiren wurde gestrichen. (Symbolbild) © 123RF/osarieme

Nordiren sind heiß aufs Match mit dem FC Erzgebirge Aue

Dass sie heiß aufs Match sind, wird aus ihrem Homepage-Bericht ersichtlich. "In der Partie, die lange in der Pipeline war, treffen die 'Lurgan Blues' auf ihren Europapokalgegner von 1960", so der Glenavon FC. Damals, mitten im Kalten Krieg, wurden ihnen die Veilchen zugelost. Die britische Botschaft in West-Berlin verweigerte den Ostdeutschen seinerzeit jedoch das Visum für die Britischen Inseln und Glenavon wurde von der UEFA disqualifiziert. "Nun, 64 Jahre nachdem die Partie ausgelost wurde, reist unser Team zu Drittligist Erzgebirge Aue, um die erste Runde des 1960/61er Europapokals der Landesmeister nachzuholen", so der GFC. Wenn die Fluggesellschaften mitspielen...

Aue kümmert sich um Bustransfer

"Nach gegenwärtigem Stand soll ein Teil der Mannschaft am Freitagvormittag mit dem Flugzeug in Frankfurt am Main landen und der andere Teil am späten Abend in Berlin", berichtet FCE-Sportchef Matthias Heidrich. Aue würde sich derweil um den Bustransfer kümmern und den nordirischen Tross mit dem Bus aus Frankfurt sowie Kleinbussen vom Hauptstadtflughafen abholen. "Wir hoffen, dass alles über die Bühne geht, aber bis dahin geraten wir ordentlich ins Schwitzen", so Heidrich.

Aufatmen! Nordiren können Flugreise umbuchen