08.01.2025 11:59 1.140 Termin fürs Rückspiel steht! FC Erzgebirge Aue reist nach Glenavon

Jetzt steht das Rückspiel an! Der FC Erzgebirge Aue spielt am 5. Juli gegen den Glenavon FC, der in der ersten nordirischen Liga spielt.

Von Michael Thiele

Aue - Nach der Türkei ist vor Nordirland: Der FC Erzgebirge Aue tritt am 5. Juli die angestrebte Reise zum internationalen Rückspiel beim nordirischen Erstligisten Glenavon FC an. Der Union Jack im Erzgebirgsstadion zum historischen Spiel gegen den Glenavon FC im Juli 2024. © picture point/Sven Sonntag Im vergangenen Sommer waren die beiden Vereine im Rahmen ihres "internationalen Nachholspiels im Europapokal der Landesmeister" aufeinandergetroffen, nachdem die ursprüngliche Austragung vor 64 Jahren aufgrund der Wirren des Kalten Kriegs niemals stattgefunden hatte. Was war das im Juli für ein Fest, als Glenavon samt eigenem Fananhang ins Erzgebirge kam! Die Partie war eingebettet in die offizielle Saisoneröffnung der Lila-Weißen und ging vor über 4800 Zuschauern über die Bühne. Aue setzte sich am Ende souverän mit 5:0 durch. "Das war wirklich faszinierend! Da, wo wir herkommen, gibt's so etwas nicht, dass man von Bikern zum Stadion eskortiert wird. Auch die Atmosphäre hier im Rund war eine andere Erfahrung, diese Lautstärke", zeigte sich Glenavons Angreifer David McDaid (34) damals nach Abpfiff im TAG24-Gespräch sichtlich begeistert. FC Erzgebirge Aue Aues Wunschtrainer Härtel verrät: "Ersten Kontakt gab es 2022" Auch Aues Urgestein Martin Männel (36) war seinerzeit vom stimmungsvollen Rahmen angetan: "Ich kann mich an keine reine Saisoneröffnung vor so vielen Zuschauern erinnern." Aue-Coach Jens Härtel (55) wird im Juli mit seiner Mannschaft nach Nordirland fliegen. © picture point/Sven Sonntag David McDaid (34, r.), hier gegen Aue-Spieler Anthony Barylla (27), war vom Hinspiel sichtlich begeistert. © picture point/Sven Sonntag Vier Reise-Pakete werden angeboten: Los geht's ab 749 Euro Für Aue-Fans werden vier verschiedene Reise-Pakete nach Nordirland angeboten. (Symbolbild) © 123RF/serjio74 Nun steht das nächste Highlight an und für alle Auer Anhänger, die sich auch das Rückspiel nicht entgehen lassen wollen, gibt es eine extra Fanreise. Vier unterschiedliche Pakete werden angeboten. Diese reichen von zwei bis sechs Übernachtungen inklusive Flug, der Unterkunft in Belfast sowie Transfer zum Europapokal-Nachholer (Kosten von 749 Euro bis 1679 Euro pro Person). Wie lange die Mannschaft des FCE im Sommer auf der grünen Insel bleiben wird, steht zum gegenwärtigen Zeitpunkt wegen einiger Unwägbarkeiten bei der Suche nach geeigneten Trainingsmöglichkeiten und Hotels mit ausreichender Kapazität noch nicht fest. Tabelle 3. Liga POS VEREIN Sp. +/- Pkt. 1 SG Dynamo Dresden 19 38:20 38 2 FC Energie Cottbus 19 42:24 37 3 1. FC Saarbrücken 19 24:18 32 4 Arminia Bielefeld 19 25:20 31 5 FC Ingolstadt 04 19 43:33 30 6 Viktoria Köln 19 31:26 29 7 FC Erzgebirge Aue 19 31:34 29 8 FC Hansa Rostock 19 25:22 28 9 SV Wehen Wiesbaden 19 30:32 28 10 SV Sandhausen 19 29:28 27 11 Borussia Dortmund II 19 35:30 26 12 SC Verl 19 30:27 26 13 Alemannia Aachen 19 18:21 25 14 TSV 1860 München 19 29:34 24 15 SV Waldhof Mannheim 19 20:24 21 16 VfB Stuttgart II 19 26:34 20 17 Hannover 96 II 19 22:30 18 18 Rot-Weiss Essen 19 23:34 17 19 VfL Osnabrück 19 22:36 15 20 SpVgg Unterhaching 19 22:38 14 Die Tabelle der 3. Liga hat folgende Bedeutung: Wer am Ende der Saison auf Platz 1 steht, ist Drittliga-Meister und steigt in die 2. Liga auf. Auch der Zweite steigt direkt auf. Platz 3 spielt mit dem drittletzten Platz der 2. Bundesliga um Aufstieg oder Verbleib in der Liga.

Titelfoto: Bildmontage: Picture Point/Sven Sonntag, 123rf/serjio74