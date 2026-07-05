Erzgebirge Aue: Deshalb ist Maciejewski jetzt ein Veilchen

Aue-Bad Schlema - "Die Gespräche mit den Verantwortlichen" bewogen Tim Maciejewski (25) zum Wechsel ins Erzgebirge, wie er TAG24 diese Woche verriet. Auch andere Regionalligisten waren hinter dem 25-Jährigen her oder bekundeten Interesse.

Mit dem SV Sandhausen traf Tim Maciejewski (25, r.) in der 3. Liga bereits auf Aue. © imago/foto2press

So zum Beispiel der FSV Zwickau. Aue erhielt den Zuschlag und sicherte sich die Dienste des bei Union Berlin ausgebildeten offensiven Mittelfeldspieler, der bereits in der 1. Bundesliga kurz Staub gewischt hat.

"Aue hat sich relativ früh bei mir gemeldet. Ich kenne den Verein schon länger durch die 3. Liga", so Maciejewski, der 2023/24 und 24/25 mit Sandhausen auf die Veilchen traf und nur Gutes zu berichten weiß.

"Ich finde die Bedingungen top. Das ist ein sehr ambitionierter Verein!" Dieser Umstand dürfte Lila-Weiß zum "roten Tuch" für jeden Gegner machen.

Wenn es gegen den langjährigen Zweitligisten geht, der vor der Saison einen für Regionalligaverhältnisse extrem ambitionierten Gesamtetat von zehn Millionen Euro ausrief, wird jeder Konkurrent automatisch noch ein paar Prozente mehr abrufen, um es ihnen zu zeigen.

Letzte Saison spielte Maciejewski für Luckenwalde, erzielte dort in 34 Spielen sieben Buden und legte sieben weitere auf. Sein Ex-Klub dürfte genau einer dieser Klubs sein, der gegen Aue 110 Prozent geben wird.