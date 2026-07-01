01.07.2026 20:56 Was wird aus Stefaniak und Co.? Aue-Coach Shubitidze "glaubt eher nicht" an Verbleib

Aue hat seinen ersten Härtetest bestanden. Nach dem Spiel gegen Vysocina Jihlava zeigte sich Trainer Khvicha Shubitidze zufrieden mit dem neuen Kader.

Von Michael Thiele

Aue - Der FC Erzgebirge Aue macht nach dem Drittligaabstieg bei seinem XXL-Umbruch ernst!

Marvin Stefaniak (31) gehört zu den Aue-Kickern, die noch ohne Ticket für die neue Saison sind. © PICTURE POINT / S.Sonntag Bereits 16 Neuzugänge haben im Lößnitztal unterschrieben. Zuletzt Chadi Ramadan (22), bei dem nur noch die Ablösemodalitäten mit dem abgebenden Verein BFC Preussen Berlin zu klären sind. Mit Marcel Bär (34), Martin Männel (38), Max Uhlig (19) und Maxim Burghardt (21) wurden vier Spieler aus dem letztjährigen Kader gehalten. Und es scheinen die einzigen zu bleiben. Wie Pressesprecher Lars Töffling TAG24 erklärte, sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine weiteren Akteure aus der alten Riege eingeplant. Während Julian Guttau (26) oder Ryan Malone (33, beide zu Energie Cottbus) bereits neue Vereine haben, sind Jonah Fabisch (24), Jamilu Collins (31) und allen voran Marvin Stefaniak (31) noch ohne Ticket für die neue Saison. FC Erzgebirge Aue Drei Neuzugänge knipsen: FCE schlägt tschechischen Zweitligisten Jihlava Gerade die Personalie Stefaniak wird in Fankreisen heiß diskutiert - auch weil es vom Kumpelverein bislang keine offizielle Verabschiedung gab.

Erzgebirge Aue: Gute Mischung im Spielerkader?