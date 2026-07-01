Was wird aus Stefaniak und Co.? Aue-Coach Shubitidze "glaubt eher nicht" an Verbleib
Aue - Der FC Erzgebirge Aue macht nach dem Drittligaabstieg bei seinem XXL-Umbruch ernst!
Bereits 16 Neuzugänge haben im Lößnitztal unterschrieben. Zuletzt Chadi Ramadan (22), bei dem nur noch die Ablösemodalitäten mit dem abgebenden Verein BFC Preussen Berlin zu klären sind.
Mit Marcel Bär (34), Martin Männel (38), Max Uhlig (19) und Maxim Burghardt (21) wurden vier Spieler aus dem letztjährigen Kader gehalten. Und es scheinen die einzigen zu bleiben.
Wie Pressesprecher Lars Töffling TAG24 erklärte, sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine weiteren Akteure aus der alten Riege eingeplant. Während Julian Guttau (26) oder Ryan Malone (33, beide zu Energie Cottbus) bereits neue Vereine haben, sind Jonah Fabisch (24), Jamilu Collins (31) und allen voran Marvin Stefaniak (31) noch ohne Ticket für die neue Saison.
Gerade die Personalie Stefaniak wird in Fankreisen heiß diskutiert - auch weil es vom Kumpelverein bislang keine offizielle Verabschiedung gab.
Erzgebirge Aue: Gute Mischung im Spielerkader?
"Stand jetzt wird aus dem Kader der letzten Saison kein weiterer Spieler bleiben. Ich weiß nicht, ob da noch was aufploppt, aber das glaube ich eher nicht", erklärte Cheftrainer Khvicha Shubitidze (51) auf TAG24-Nachfrage.
Zum allgemeinen Fortschritt der Kaderplanung meint der 51-jährige Fußballlehrer: "Wir haben eine sehr gute Mischung aus alt und erfahren, Spielern im mittleren Alter, die ebenfalls erfahren sind und jungen, willigen Perspektivspielern, bei denen ich denke, dass sie in drei bis sechs Monaten große Sprünge machen, weil sie aufnahmefähig sind. Das sieht man jetzt schon im Training."
Wer künftig die Korsettstangen sein werden, an denen sich die Mannschaft aufrichten soll, kristallisiert sich ebenfalls langsam heraus.
So trugen zum ersten Härtetest gegen Vysocina Jihlava Marcel Bär in der ersten Halbzeit und Neuzugang und Rückkehrer Simon Skarlatidis in der zweiten Halbzeit die Kapitänsbinde.
Titelfoto: Bildmontage: PICTURE POINT / S.Sonntag