Fehlfunktion am Sessellift: Deutscher Tourist stürzt 70 Meter in den Tod

Zabljak (Montenegro) - Dramatischer Vorfall im Skigebiet Savin Kuk in Montenegro. Nach einer Fehlfunktion an einem Sessellift stürzte ein Paar aus Deutschland in die Tiefe. Der 34-Jähriger starb, seine 30-jährige Begleiterin wurde schwer verletzt.

Ein 34-jähriger Mann aus Deutschland stürzte aus einem Sessellift 70 Meter in den Tod. (Symbolbild) © 123RF/luboivanko

Es sollte ein fröhlicher Skiurlaub am Bergmassiv Durmitor im Norden Montenegros werden. Die Bedingungen waren perfekt, es lag reichlich Schnee. Doch am Samstag gegen 13 Uhr kam es dort zu einem schrecklichen Vorfall, wie die Zeitung Vijesti berichtet. Nach einer Fehlfunktion am Sessellift "Savin Kuk 2" krachten plötzlich zwei Doppelsessel im unwegsamen Gelände ineinander.

Ein 34-jähriger Deutscher stürzte aus der Gondel - 70 Meter in die Tiefe. Er war sofort tot, berichtet die Zeitung Pobjeda. Seine 30-jährige Frau, auch sie deutsche Staatsbürgerin, blieb nach dem Zusammenstoß in der Seilbahn stecken. Sie wurde schwer verletzt, erlitt einen offenen Oberschenkelbruch und eine Kopfverletzung. Rettungskräfte brachten sie ins Krankenhaus von Nikšić.

Unmittelbar nach dem Vorfall wurde der Sessellift auf Anordnung der Staatsanwaltschaft gestoppt. Mindestens drei Touristen saßen über Stunden fest. Erst gegen 17 Uhr konnten die Menschen von Höhenrettern befreit werden.