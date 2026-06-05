Top-Torjäger bleibt in Aue: "Mit dem Abstieg wollte ich mich nicht verabschieden"

Aue - Viele haben darauf gehofft, die wenigsten haben es tatsächlich erwartet. Doch nun ist die Freude im Lößnitztal riesig! Top-Torjäger Marcel Bär (33) wird auch in der kommenden Saison für den FC Erzgebirge Aue auflaufen.

Nach dem bitteren Abstieg gab es mit dem Sachsenpokal-Sieg doch noch einen großen Grund zur Freude für den FC Erzgebirge Aue. © Hendrik Schmidt/dpa

Wie der Verein am Freitag mitteilte, konnte man den 33-Jährigen im Erzgebirge halten. "Wir haben um ihn gekämpft und wurden belohnt", erklärt Kaderplaner Steffen Ziffert.

Ein personeller Erfolg für den FCE, der wohl weit mehr für die Veilchen ist als nur eine Vertragsverlängerung. Bär war in den drei Jahren in Aue immer der beste Torschütze des FCE und der Garant für die Qualifikation zum DFB-Pokal.

Der 33-Jährige, der zuletzt auch als Kapitän fungierte, stärkt die Hoffnung auf einen erfolgreichen Neuanfang nach dem erstmaligen Abstieg in die Regionalliga.

"Mit dem Abstieg wollte ich mich nicht verabschieden. Beim Sachsenpokalsieg haben wir noch einmal gesehen, was diesen Verein und seine Fans auszeichnet", teilte Bär in einem Urlaubsgruß mit.

Er erhalte im Erzgebirge großes Vertrauen und große Wertschätzung, erklärte er weiter. "Deshalb war es für mich schnell klar, den gemeinsamen Weg weiterzugehen."