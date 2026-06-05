Top-Torjäger bleibt in Aue: "Mit dem Abstieg wollte ich mich nicht verabschieden"
Aue - Viele haben darauf gehofft, die wenigsten haben es tatsächlich erwartet. Doch nun ist die Freude im Lößnitztal riesig! Top-Torjäger Marcel Bär (33) wird auch in der kommenden Saison für den FC Erzgebirge Aue auflaufen.
Wie der Verein am Freitag mitteilte, konnte man den 33-Jährigen im Erzgebirge halten. "Wir haben um ihn gekämpft und wurden belohnt", erklärt Kaderplaner Steffen Ziffert.
Ein personeller Erfolg für den FCE, der wohl weit mehr für die Veilchen ist als nur eine Vertragsverlängerung. Bär war in den drei Jahren in Aue immer der beste Torschütze des FCE und der Garant für die Qualifikation zum DFB-Pokal.
Der 33-Jährige, der zuletzt auch als Kapitän fungierte, stärkt die Hoffnung auf einen erfolgreichen Neuanfang nach dem erstmaligen Abstieg in die Regionalliga.
"Mit dem Abstieg wollte ich mich nicht verabschieden. Beim Sachsenpokalsieg haben wir noch einmal gesehen, was diesen Verein und seine Fans auszeichnet", teilte Bär in einem Urlaubsgruß mit.
Er erhalte im Erzgebirge großes Vertrauen und große Wertschätzung, erklärte er weiter. "Deshalb war es für mich schnell klar, den gemeinsamen Weg weiterzugehen."
Marcel Bärs Verbleib in Aue "ist wirkliche eine Freude für uns alle"
Bär trägt seit 2023 das Trikot des FCE und traf in den drei Spielzeiten zweistellig. Mit 89 Treffern ist er der zweitbeste Drittliga-Torschütze aller Zeiten. Darüber hinaus stehen für den Angreifer 275 Drittligaeinsätze sowie 37 Assists zu Buche.
"Es ist wirklich eine Freude für uns alle, dass er uns erhalten bleibt und in sein viertes Jahr in Lila-Weiß startet", erklärte Kaderplaner Steffen Ziffert.
Die Entscheidung freut auch die Fans. Die "beste Nachricht des Tages" für viele Anhänger der Veilchen. Einer schreibt: "Ein wahrer Kapitän verlässt auch das sinkende Schiff nicht. Zurecht Träger der Binde und für uns und diesen Verein eine absolute Symbolfigur."
Titelfoto: Hendrik Schmidt/dpa