Trainer-Knall in Aue! Jens Härtel geht, Stipic und Ziegner keine Kandidaten

Am Freitagabend fuhr der FCE seine dritte Pleite im dritten Spiel der Rückrunde ein. Nun musste Trainer Jens Härtel seinen Hut nehmen. Wie geht es weiter?

Von Michael Thiele

Aue-Bad Schlema - Der Kreis hat sich geschlossen und die Amtszeit von Cheftrainer Jens Härtel (56) endete wie sie begann: mit einer Niederlage im Eilenriedestadion zu Hannover.

Der FC Erzgebirge Aue hat seinen Trainer Jens Härtel (56) entlassen. © DPA/Robert Michael Nach TAG24-Infos hat Erzgebirge Aue am Sonnabend die Reißleine gezogen und Cheftrainer Jens Härtel nach der tags zuvor erlittenen 1:3-Pleite bei Mit-Abstiegskandidat TSV Havelse freigestellt. Letztlich fiel dem 56-Jährigen der katastrophale Start in die Rückrunde mit drei Pleiten in Serie auf die Füße. Ziemliche Leere stand Härtel am kalten Freitagabend in der niedersächsischen Landeshauptstadt ins Gesicht geschrieben, als er die Niederlage beim Aufsteiger einordnete. Aue hatte zum wiederholten Mal eine ordentliche erste Halbzeit angeboten und auch der Beginn nach dem Seitenwechsel war verheißungsvoll. FC Erzgebirge Aue Aue auf Spielersuche: Kommt Wolfram von 1860 und ist auch Schröter ein Kandidat? Dann folgte der Einbruch, begünstigt durch zum Teil katastrophales Abwehrverhalten, das der Fußballlehrer mit "Kinderfußball" verglich.

Stipic und Ziegner sind aktuell kein Thema für Aue

Ex-Aue-Trainer Tomislav Stipic (46) wird wohl nicht der Nachfolger von Jens Härtel. © picture point/Sven Sonntag Sportchef Michael Tarnat (56) hatte sich am Freitagabend noch Bedenkzeit erbeten und gegenüber TAG24 gesagt: "Wir werden zurückfahren, uns unterhalten und dann werden wir schauen, was passiert. Nach wie vor kann ich sagen, dass Jens Härtel hervorragende Arbeit macht, akribisch ist mit seinem Trainerteam. Wir feiern aber keine Erfolge und das ist das größte Problem. Leider ist Fußball schwarz und weiß." Und angesichts der prekären Tabellensituation und der zweiten Niederlage hintereinander gegen ein Mit-Kellerkind scheinen die Verantwortlichen bei einer weiteren Zusammenarbeit mit Härtel schwarz gesehen zu haben, wenn es um die sportliche Zukunft geht. "Uns blieb angesichts der jüngsten Entwicklungen nichts anderes übrig, als den Negativtrend mit einem Wechsel in der Verantwortung möglichst umgehend zu stoppen. Bilanz und Tabellensituation sind alarmierend, ebenso wie die Fehlerquote auf dem Rasen. Bei allem Bemühen um Kontinuität und Geduld ist nicht wegzudiskutieren, dass wir seit einem Jahr unseren eigenen Ansprüchen und Erwartungen hinterherhinken", erklärt Präsident Thomas Schlesinger.

FC Erzgebirge Aue Aue nach Havelse-Pleite in der Krise: Fans stellen Spieler auf dem Platz zur Rede Wie geht es nun weiter im Lößnitztal? Die bisherigen Co-Trainer Adam Susac und Lars Fuchs übernehmen interimsweise die Verantwortung. Wie Sportvorstand Jens Haustein auf TAG24-Nachfrage erklärte, sei Tomislav Stipic (46) kein Kandidat für die Härtel-Nachfolge. Gleiches gelte für Torsten Ziegner (48). Innenverteidiger Ermin Bicakcic (36, aktuell vereinslos), der als potentielle Verstärkung galt, sei mittlerweile vom Tisch. Erstmeldung: 31. Januar, 12.11 Uhr, zuletzt aktualisiert: 15.58 Uhr

Auch Torsten Ziegner (48) als zukünftiger Aue-Trainer sei aktuell kein Thema. © Picture Point/Gabor Krieg

Ermin Bicakcic (36, aktuell vereinslos) könnte in Aue die Innenverteidigung verstärken. Doch die Personalie ist wieder vom Tisch. © Picture Point/Gabor Krieg