Trainersuche in Aue auf der Zielgeraden: Auch die Kaderplanung schreitet voran

Aue-Bad Schlema - Das vorerst letzte Heimspiel im Profifußball steht an. Während es für den MSV Duisburg noch um den Aufstieg geht, liegt der Fokus bei Erzgebirge Aue längst auf dem, was die Zukunft bringt. Das betrifft einerseits das anstehende Sachsenpokal-Finale beim FSV Zwickau (23. Mai) und andererseits die Trainerfindung sowie Kaderplanung für die neue Saison in der Regionalliga Nordost.

Ex-CFC-Coach Christian Tiffert (44) gilt als ein Kandidat für den Trainerstuhl bei den Veilchen. © Picture Point/Gabor Krieg

Hierfür zeichnet neben Sportvorstand Jens Haustein (58) vornehmlich Steffen Ziffert verantwortlich. Der 61-jährige Kaderplaner äußerte sich auf der Vereinshomepage zuversichtlich, in den nächsten Tagen den künftigen Cheftrainer namentlich benennen zu können. Nach TAG24-Infos war Christian Tiffert (44) unter der Woche zu Gesprächen mit den Klubverantwortlichen eingeladen.

Kevin Rodewald (34), Ex-Eilenburg-Coach, wurde in dieser Woche ebenfalls im Lößnitztal gesichtet.

Was die Sondierungsgespräche für die Kaderplanung anbelangt, habe man sich mit allen aktuellen Spielern ausgetauscht, aber auch extern mehrere Optionen geprüft.

Ziffert: "Der FCE ist nach wie vor eine attraktive Adresse mit seinen Top-Bedingungen als gestandener und professionell geführter Verein mit Ambitionen. Das ist auch daran ablesbar, dass uns viele interessante Spieler angeboten werden."