"Tiffert im Schacht? Das passt!": Kommentar zur Trainerfrage in Aue

Aue - Macht die Vereinsführung des FC Erzgebirge beim Neustart Regionalliga endlich mal etwas richtig? Als ich erstmals den Namen Christian Tiffert (44) als möglichen neuen Trainer hörte, dachte ich mir so: "Jawohl, perfekt!"

Bereits als Spieler half Christian Tiffert (44) den Auern bei einem Aufstieg: Mit ihm kehrten sie 2016 zurück in die 2. Liga. © picture point/Sven Sonntag

Der Grund dafür liegt in der Saison 2015/16. Tiffert kam im August 2015 nach Aue. Er nahm als Routinier mit seiner Ruhe, seinem Können und seiner Fähigkeit, ein Team auf dem Feld zu leiten, die jungen Wilden um Simon Skarlatidis (34), Simon Handle (33) oder Steve Breitkreuz (34) an die Hand.

Mit ihm als "Spiritus Rektor" entwickelte sich ein Team, das sofort wieder in die 2. Bundesliga zurückkehrte und den Grundstein für weitere fünf erfolgreiche Jahre bis 2021 legte. Ohne Tiffert wäre das, meiner Meinung nach, nicht möglich gewesen.

Tiffert war ein Name in Fußball-Deutschland, er bestritt 252 Bundesligaspiele und war Vizemeister mit dem VfB Stuttgart. Doch das ließ er nie raushängen.

Er war der, mit dem man gern auch einen Kaffee getrunken hätte. Freundlich, sympathisch, in sich ruhend, aber kraftvoll und unnachgiebig auf dem Feld.