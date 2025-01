Kann Aue-Sportchef Heidrich Jakob doch noch halten?

Für das Auer Spiel zu wichtig, um direkt Geld zu generieren: Kilian Jakob. © picture point/Sven Sonntag

Auch für Franco Schädlich (20), den man bereits im Sommer abgeben wollte und der seinerzeit bei Regionalligist VFC Plauen im Gespräch war, fand sich bisher kein Abnehmer.

Anders gelagert ist die Angelegenheit bei Kilian Jakob (26), den 1860 München gerne im Winter schon verpflichtet hätte, Aue aber die notwendige Freigabe verweigerte, weil der defensiv wie offensiv variabel einsetzbare linke Außenbahnspieler fürs Veilchen-Spiel zu wichtig ist.

Es ist auch die Frage, ob sich die Lila-Weißen einen Gefallen getan hätten, einen Leistungsträger zur Konkurrenz abzugeben - unabhängig davon, dass Jakob im Sommer aufgrund seines auslaufenden Vertrags ablösefrei gehen könnte.

Allerdings hat Heidrich die Hoffnung, Jakob über den Sommer hinaus im Lößnitztal zu halten, längst noch nicht aufgegeben.

"Solange er anderswo noch keinen Vertrag unterschrieben hat, besteht die Möglichkeit, sich zusammenzusetzen und zu einem gemeinsamen Ergebnis zu kommen. Auch wenn die Wahrscheinlichkeit vielleicht nicht sehr hoch erscheint. Aber 'Kili' weiß, was er an uns hat, und wir, was wir an ihm haben."