Trifft Aues Stefaniak wieder in Freiburg per Freistoß?

Aue - Erzgebirge Aue trauert den vergebenen Punkten gegen Viktoria Köln (2:2) und den SSV Ulm (1:2) noch immer hinterher, wie vor der Begegnung am Sonntag beim SC Freiburg II. unschwer zu überhören war. Bleibt Lila-Weiß oben dran oder lässt man abreißen und muss stärker nach unten schauen?

ASC-Keeper Niklas Sauter konnte dem von Marvin Stefaniak getretenen Freistoßball nur hinterherschauen. © picture point/Sven Sonntag

"Wenn ich die letzten beiden Spiele betrachte, haben wir ein ordentliches Spiel gemacht und hätten in Köln zwei und gegen Ulm einen Punkt mehr haben können. Die Leistung war gar nicht so schlecht, aber die Ausbeute nicht gut", sagt FCE-Coach Pavel Dotchev (57).

Sportchef Matthias Heidrich (45) sieht es ähnlich: "Ich bin total bei Pavel, dass uns ein bisschen die Belohnung aus den letzten beiden Spielen fehlte. So ist es ein Punkt statt möglicher sechs."

Auch innerhalb der Mannschaft sehen sie eine Diskrepanz zwischen Aufwand und Ertrag. "Wir machen ein gutes Spiel, haben uns aber nicht voll belohnt und trotzdem können wir positiv nach vorn blicken", sagt Marvin Stefaniak (28) mit Blick auf Freiburg II., das er als "Wundertüte" einschätzt.

Die 3. Liga hat bekanntlich etwas von Himmel oder Hölle. Die eine Hälfte spielt um den Aufstieg, die andere gegen den Abstieg. "Jeder kann jeden schlagen, sodass man jeden Gegner so nehmen sollte, als wäre es das letzte Spiel. Deswegen müssen wir in Freiburg alles auf den Platz bringen, um die drei Punkte zu holen", sagt Stefaniak, der letzte Saison beim 1:1 im Breisgau am ersten Spieltag einen direkten Freistoß verwandelte.