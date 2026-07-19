Uhlig oder Männel? Aue-Coach "Shubi" schwankt nach Schalke noch bei "drei, vier Spielern"

Aue - "Nächste Woche setzen wir uns im Trainerteam zusammen und überlegen, was die richtige Entscheidung ist", antwortete Cheftrainer Khvicha Shubitidze (51) nach der Generalprobe gegen Schalke 04 (2:4) auf die TAG24-Nachfrage, ob die Torhüterfrage mit der Aufstellung von Max Uhlig (19) geklärt ist. Heißt: Es ist ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem Youngster und Routinier Martin Männel (38).

Max Uhlig (19, vorn) hielt gegen Schalke einen Elfmeter von Bryan Lasme (27). Es gibt schlechtere Argumente für einen Stammplatz. © Picture Point / Roger Petzsche

"Es gab ein paar gute Geschichten, aber ein paar Dinge, gerade im Spiel mit Ball, die man besser machen kann", urteilte Shubitidze zur Leistung von Uhlig, der während Schalkes Drangphase nach dem Seitenwechsel einen Elfer hielt und noch eine weitere Großchance vereitelte.

"Shubi" hält sich überhaupt noch ein paar Optionen offen: "Wir schwanken noch zwischen drei, vier Spielern, wo wir noch nicht genau wissen, wer das Rennen macht." Die Eindrücke vom Sonntag fließen da sicherlich mit ein, genauso die Tatsache, dass die Mannschaft komplett neu zusammengestellt und noch in der Findungsphase ist.

Was dem Veilchen-Coach missfiel: "Die ersten fünfzehn Minuten der zweiten Halbzeit lief gar nichts." Macht Schalke da richtig Ernst, steht es zwischenzeitlich 0:5 oder 0:6.

"Wo wir wieder zu uns gefunden hatten, war es ansehnlicher", so Shubitidze. Dazu gab's den Effekt von der Bank. "Die reinkamen, haben auch ihre Spuren hinterlassen", lobte der Fußballlehrer. Einer, der definitiv dazu zählt, ist Chadi Ramadan (22), der bis zum jetzigen Zeitpunkt letzte von insgesamt 16 Neuzugängen und Torschütze zum 2:4-Endstand.