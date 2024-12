"Ukraine-Bonus": Blanker Fan-Hass gegen Aue-Spieler Tashchy

Aue - "Die alberne 14 (Boris Tashchy/d. Red.) darf weiterwursteln", "Ukraine-Bonus" oder "Pavel hat das Weihnachtsfest am Goldstrand (bulgarischer Strand am Schwarzen Meer/d. Red.) gebucht, scheinbar", offenbaren: in den sozialen Netzen drehen sie im Erzgebirge frei, wenn es gegen Boris Tashchy (31) oder Coach Pavel Dotchev (59) geht. Aber nicht erst seit dem 2:5 gegen den SC Verl.