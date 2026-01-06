Union-Cheftrainer Baumgart freut sich über Test: "Danke an Aue!"

Aue - Die Schneeberge türmten sich an der Seitenlinie und neben den Trainerbänken. Winter im Erzgebirge halt. Der FC Erzgebirge Aue tat alles, um die Partie gegen Union Berlin am Montagabend stattfinden zu lassen. Fans wurden aufgerufen, mit der Stadionbrigade Zufahrtswege und Rasen zu beräumen.

Union-Coach Steffen Baumgart (54, l.) bekam zu seinem 54. Geburtstag ein Geschenk von FCE-Sportgeschäftsführer Michael Tarnat (56). © Picture Point/Gabor Krieg

Bei klirrend kalten minus 8 Grad rollte dann der Ball. "Das war der erwartete Test. Es ging darum wieder ins Laufen zu kommen, die Distanzen bei Sprints und Bällen hinzubekommen", schätzte Union-Cheftrainer Steffen Baumgart an seinem 54. Geburtstag ein.

Immerhin war es für die Köpenicker die Generalprobe fürs kommende Wochenende, wenn Mainz 05 an der Alten Försterei gastiert.

"Ein großes Dankeschön an Aue, dass dieses Spiel möglich gemacht wurde, trotz der schwierigen Bedingungen. Der Dank geht nicht nur an den Verein, sondern auch die Fans, die geholfen haben. Das ist ganz wichtig!", war Baumgart davon angetan, welchen Kraftakt alle im und um den Verein Erzgebirge Aue vollbracht hatten, um für vorzeigbare Platzverhältnisse zu sorgen.