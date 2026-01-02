Veilchen legen wieder los: Diese drei Fragen stellen sich im Januar

Auf den Tag genau ein Jahr nach seinem Amtsantritt bei Erzgebirge Aue bittet Cheftrainer Jens Härtel am Freitag um 13 Uhr zur ersten Trainingseinheit 2026.

Von Michael Thiele

Aue - Auf den Tag genau ein Jahr nach seinem Amtsantritt bei Erzgebirge Aue bittet Cheftrainer Jens Härtel (56) am Freitag um 13 Uhr zur ersten Trainingseinheit 2026. Die wird den Witterungsverhältnissen angepasst voraussichtlich in der Halle absolviert.

Skeptischer Blick: Für Jens Härtel (56) und seine Veilchen lief es 2025 nicht besonders gut. © picture point/Sven Sonntag Das Erzgebirge lädt mehr zum Rodeln oder in die Loipe ein, aber bei den Veilchen gibt es nur einen Fokus: den Rückrundenstart am 17. Januar bei Hansa Rostock. In den nächsten Wochen werden allerdings nicht nur sportlich wichtige Weichen gestellt. Holt der neue Sportdirektor Verstärkungen? Die Nachfolge von Matthias Heidrich (48) sollte im Optimalfall bis Mitte Januar geklärt sein, hieß es vor Weihnachten seitens der Veilchen-Bosse auf TAG24-Nachfrage. Hinter diese Baustelle können die Verantwortlichen einen Haken machen. FC Erzgebirge Aue Aue-Abwehrspieler Majetschak: "Haben deutlich höhere Qualität, als wir zuletzt gezeigt haben!" Noch am Neujahrsabend wurde Michael Tarnat als neuer Sportchef bekanntgegeben. Neben der zweigleisigen Kaderplanung für die neue Saison ist essenziell, den Kader im Winter gezielt zu verstärken. Offensiv muss gehandelt werden. Fehlschüsse wie im Sommer kann sich der Kumpelverein nicht (nochmal) leisten.

Wie geht es bei den Ultras weiter?

Von den Rängen des Erzgebirgsstadions kam zuletzt nicht die gewohnte Unterstützung. © picture point/Sven Sonntag Seit ihre Zaunfahnen im November geraubt wurden, hat die aktive Fanszene den Support bis auf Weiteres eingestellt. Das macht sich schmerzlich bemerkbar. Gegen Ingolstadt (2:2) und Schweinfurt (4:0) fehlte einfach etwas - nicht nur optisch. Die Energie, die Power von den Rängen war nicht da, wie man es gewohnt ist. Wenn der abgeschlagene Tabellenletzte im Gästeblock lautstärker auf sich aufmerksam macht als das mit rund 10.000 Zuschauern gefüllte Traditionsoval, dann fehlt etwas. FC Erzgebirge Aue Aue gelingt Sportchef-Coup: Ex-Bayern-Star Tarnat wird Heidrich-Nachfolger Eine komplette Halbserie Abstiegskampf gänzlich ohne Ultras ist kaum vorstellbar. Bisher gab es noch kein offizielles Statement, wie es nach dem Fahnenklau weitergeht.

Gewinnt Härtel zusammen mit Co-Trainer Fuchs die Abstiegsduelle?

Neuer Co-Trainer: Lars Fuchs (43). © picture point/Sven Sonntag Jens Härtel erhielt den maximalen Vertrauensbeweis der Gremien, indem sie nicht ihn, sondern Co-Trainer Jörg Emmerich (51) und Sportchef Matthias Heidrich den Laufpass gaben. Mehr geht nicht von einer Klubführung, die sich nicht ganz einen Monat zuvor auf der Mitgliederversammlung neu konstituiert hatte. Härtel hat die Rückendeckung im Verein und in Lars Fuchs (43) einen neuen, loyalen Co-Trainer. Heißt aber auch: Jetzt muss Aue unter ihm liefern! Im Januar entscheidet sich vor allem gegen Ulm (H) und in Havelse (A), wo die Reise hingeht.